Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат : Мариалвас — Оливейра Х , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Мариалвас — Оливейра Х

Команда Мариалвас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда Оливейра Х, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-5. Команда Мариалвас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Оливейра Х забивает 1, пропускает 1.