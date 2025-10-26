Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат : Comercio Industria — Малвейра , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Bela Vista .

Превью матча Comercio Industria — Малвейра

Команда Comercio Industria в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Малвейра, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-3. Команда Comercio Industria в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Малвейра забивает 1, пропускает 0.