Превью матча ГД Витория де Серначе — АК Мариньенсе

Команда ГД Витория де Серначе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-5. Команда АК Мариньенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-6. Команда ГД Витория де Серначе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АК Мариньенсе забивает 1, пропускает 1.