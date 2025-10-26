Смотреть онлайн ГД Ресенде - Aparecida FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: ГД Ресенде — Aparecida FC, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эштадиу до Фонтело.
Превью матча ГД Ресенде — Aparecida FC
Команда ГД Ресенде в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-8. Команда Aparecida FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-9. Команда ГД Ресенде в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Aparecida FC забивает 1, пропускает 1.