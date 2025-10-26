26.10.2025
Смотреть онлайн Говея - Florgrade FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Говея — Florgrade FC, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal do Farvao.
МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal do Farvao
Португалия - Национальный чемпионат
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Florgrade FC
47'
Текстовая трансляция
10'
Florgrade FC - Угловой
17'
CD Говея - Угловой
18'
CD Говея - Угловой
20'
Florgrade FC - Угловой
36'
Florgrade FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Florgrade FC - 1-ый Гол
69'
CD Говея - Угловой
70'
CD Говея - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Говея — Florgrade FC
Статистика матча
Атаки
96
114
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
3
