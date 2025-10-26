Смотреть онлайн Вила Меа - Альпендорада 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Вила Меа — Альпендорада, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Vila Mea.
Превью матча Вила Меа — Альпендорада
Команда Вила Меа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-3. Команда Альпендорада, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-5. Команда Вила Меа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Альпендорада забивает 1, пропускает 1.