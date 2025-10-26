Превью матча Вила Меа — Альпендорада

Команда Вила Меа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-3. Команда Альпендорада, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-5. Команда Вила Меа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Альпендорада забивает 1, пропускает 1.