Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат : ФК Мортагуа — Samora Correia , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo da Gandarada .

Превью матча ФК Мортагуа — Samora Correia

Команда ФК Мортагуа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 2-7. Команда Samora Correia, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-6. Команда ФК Мортагуа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Samora Correia забивает 0, пропускает 1.