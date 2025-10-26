Смотреть онлайн Кастело - УД Серра 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Кастело — УД Серра, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Vale do Romeiro.
Превью матча Кастело — УД Серра
Команда Кастело в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-8. Команда УД Серра, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-9. Команда Кастело в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УД Серра забивает 1, пропускает 1.