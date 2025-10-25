Смотреть онлайн Хаузен - СВ ТЕК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Хаузен — СВ ТЕК, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Хаузен — СВ ТЕК
Команда Хаузен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-11. Команда СВ ТЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-19. Команда Хаузен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. СВ ТЕК забивает 1, пропускает 2.