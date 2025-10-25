Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде : Спарта — Урк , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Спарта — Урк

Команда Спарта в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-13. Команда Урк, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 14-26. Команда Спарта в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Урк забивает 1, пропускает 3.