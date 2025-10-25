Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Kloetinge - ФК УНА 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Дивизион Дерде: KloetingeФК УНА, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Нидерланды - Дивизион Дерде
Kloetinge
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
ФК УНА
Смотреть онлайн
Превью матча Kloetinge — ФК УНА

Команда Kloetinge в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-7. Команда ФК УНА, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-16. Команда Kloetinge в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК УНА забивает 1, пропускает 2.

Игры 11 тур
26.10.2025
ХСК 1921
0:4
ROHDA Raalte
Завершен
26.10.2025
АДО 1920
1:0
УСВ Геркулес
Завершен
26.10.2025
РКСВ УДИ 1919
-:-
Гемерт
Отменен
25.10.2025
Гроэн
2:0
Zwaluwen
Завершен
25.10.2025
ДВС'33 Эрмело
0:0
VV Scherpenzeel
Завершен
25.10.2025
Спарта
6:0
Урк
Завершен
25.10.2025
Kloetinge
2:1
ФК УНА
Завершен
25.10.2025
АСВХ
1:4
ВВ Гоес
Завершен
25.10.2025
Хаузен
2:2
СВ ТЕК
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор
1:2
Спортлюст '46
Завершен
25.10.2025
Genemuiden
2:1
Харкемас
Завершен
25.10.2025
VV Eemdijk
2:4
Стафорст
Завершен
25.10.2025
Лиссе
2:0
Меерссен
Завершен
25.10.2025
Нордвейк
3:1
Схевенинген
Завершен
25.10.2025
Стедоко
-:-
Roosendaal
Отменен
Комментарии к матчу
