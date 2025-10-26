26.10.2025
Смотреть онлайн Анадия - Лека 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Анадия — Лека, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal E.S. Henriques Cerveira.
МСК, 7 тур, Стадион: Municipal E.S. Henriques Cerveira
Португалия - Национальный чемпионат
Текстовая трансляция
9'
Лека - 1-ый Гол
15'
Лека - 2-ой Гол
19'
Анадия - Угловой
36'
Анадия - Угловой
45'
Анадия - Угловой
45'
Анадия - 3-ий Гол
45+3'
Лека - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3
48'
Анадия - Угловой
52'
Лека - Угловой
55'
Лека - Угловой
56'
Анадия - Угловой
75'
Лека - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Анадия — Лека
Статистика матча
