Превью матча Naval 1893 — ГД Пениче

Команда Naval 1893 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-9. Команда ГД Пениче, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Naval 1893 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ГД Пениче забивает 1, пропускает 1.