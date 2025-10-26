Смотреть онлайн Салгейруш - Ребордоса 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Салгейруш — Ребордоса, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexo Desportivo de Campanha.
Превью матча Салгейруш — Ребордоса
Команда Салгейруш в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-8. Команда Ребордоса, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-3. Команда Салгейруш в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ребордоса забивает 1, пропускает 0.