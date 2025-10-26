Превью матча Бейра-Мар — СК Вила Реал

Команда Бейра-Мар в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-4. Команда СК Вила Реал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Бейра-Мар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СК Вила Реал забивает 1, пропускает 1.