Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Бейра-Мар — СК Вила Реал, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мунисипал де Авейру.
Превью матча Бейра-Мар — СК Вила Реал
Команда Бейра-Мар в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-4. Команда СК Вила Реал, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-7. Команда Бейра-Мар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. СК Вила Реал забивает 1, пропускает 1.