15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Таиланд — Таиланд - 2-й дивизион: Полис Теро — Чантхабури, 1 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Thep Hatsadin Stadium.
МСК, 1 тур, Стадион: Thep Hatsadin Stadium
Таиланд - 2-й дивизион
Полис Теро
10'
Завершен
1 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
5'
Чантхабури - Угловой
9'
Полис Теро FC - Угловой
9'
Полис Теро FC - Угловой
10'
Полис Теро FC - 1-ый Гол
22'
Чантхабури - Угловой
26'
Полис Теро FC - Угловой
27'
Полис Теро FC - Угловой
34'
Чантхабури - Угловой
40'
Чантхабури - Угловой
41'
Чантхабури - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
49'
Полис Теро FC - Угловой
63'
Чантхабури - Угловой
79'
Полис Теро FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Превью матча Полис Теро — Чантхабури
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
117
153
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
0
