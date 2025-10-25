Смотреть онлайн Эксельсиор - Спортлюст '46 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Эксельсиор — Спортлюст '46, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Эксельсиор — Спортлюст '46
Команда Эксельсиор в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Спортлюст '46, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Эксельсиор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спортлюст '46 забивает 1, пропускает 1.