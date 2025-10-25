Смотреть онлайн Genemuiden - Харкемас 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Genemuiden — Харкемас, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк де Ветеринг.
Превью матча Genemuiden — Харкемас
Команда Genemuiden в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда Харкемас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,7 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Genemuiden в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Харкемас забивает 1, пропускает 1.