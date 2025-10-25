Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Genemuiden - Харкемас 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Дивизион Дерде: GenemuidenХаркемас, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк де Ветеринг.

МСК, 11 тур, Стадион: Спортпарк де Ветеринг
Нидерланды - Дивизион Дерде
Genemuiden
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Харкемас
Смотреть онлайн
Превью матча Genemuiden — Харкемас

Команда Genemuiden в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда Харкемас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,7 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-13. Команда Genemuiden в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Харкемас забивает 1, пропускает 1.

Игры 11 тур
26.10.2025
ХСК 1921
0:4
ROHDA Raalte
Завершен
26.10.2025
АДО 1920
1:0
УСВ Геркулес
Завершен
26.10.2025
РКСВ УДИ 1919
-:-
Гемерт
Отменен
25.10.2025
Гроэн
2:0
Zwaluwen
Завершен
25.10.2025
ДВС'33 Эрмело
0:0
VV Scherpenzeel
Завершен
25.10.2025
Спарта
6:0
Урк
Завершен
25.10.2025
Kloetinge
2:1
ФК УНА
Завершен
25.10.2025
АСВХ
1:4
ВВ Гоес
Завершен
25.10.2025
Хаузен
2:2
СВ ТЕК
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор
1:2
Спортлюст '46
Завершен
25.10.2025
Genemuiden
2:1
Харкемас
Завершен
25.10.2025
VV Eemdijk
2:4
Стафорст
Завершен
25.10.2025
Лиссе
2:0
Меерссен
Завершен
25.10.2025
Нордвейк
3:1
Схевенинген
Завершен
25.10.2025
Стедоко
-:-
Roosendaal
Отменен
