26.10.2025
Смотреть онлайн ХСК 1921 - ROHDA Raalte 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: ХСК 1921 — ROHDA Raalte, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК, 11 тур
Нидерланды - Дивизион Дерде
Завершен
0 : 4
26 октября 2025
ROHDA Raalte
2'
72'
81'
83'
ROHDA Raalte
2'
Счет после первого тайма 0:1
ROHDA Raalte
72'
ROHDA Raalte
81'
ROHDA Raalte
83'
Матч закончился со счётом 0:4
Текстовая трансляция
2'
ROHDA Raalte - 1-ый Гол
4'
ROHDA Raalte - Угловой
19'
ХСК 1921 - Угловой
20'
ROHDA Raalte - Угловой
24'
ХСК 1921 - Угловой
36'
ROHDA Raalte - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
ROHDA Raalte - Угловой
67'
ХСК 1921 - Угловой
72'
ROHDA Raalte - 2-ой Гол
81'
ROHDA Raalte - 3-ий Гол
83'
ROHDA Raalte - 4-ый Гол
90'
ROHDA Raalte - Угловой
Матч закончился со счётом 0:4
Превью матча ХСК 1921 — ROHDA Raalte
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
110
82
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
5
11
