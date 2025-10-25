Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде : VV Eemdijk — Стафорст , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

Превью матча VV Eemdijk — Стафорст

Команда VV Eemdijk в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-6. Команда Стафорст, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-12. Команда VV Eemdijk в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стафорст забивает 2, пропускает 1.