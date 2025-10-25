Смотреть онлайн Лиссе - Меерссен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Лиссе — Меерссен, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ter Specke.
Превью матча Лиссе — Меерссен
Команда Лиссе в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 25-13. Команда Меерссен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 10-27. Команда Лиссе в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Меерссен забивает 1, пропускает 3.