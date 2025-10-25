Смотреть онлайн Нордвейк - Схевенинген 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Нордвейк — Схевенинген, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Duinwetering.
Превью матча Нордвейк — Схевенинген
Команда Нордвейк в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-16. Команда Схевенинген, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-8. Команда Нордвейк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Схевенинген забивает 1, пропускает 1.