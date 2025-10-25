Смотреть онлайн АСВХ - ВВ Гоес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: АСВХ — ВВ Гоес, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Schildman.
Превью матча АСВХ — ВВ Гоес
Команда АСВХ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-20. Команда ВВ Гоес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-10. Команда АСВХ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ВВ Гоес забивает 1, пропускает 1.