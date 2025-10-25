Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Гроэн - Zwaluwen 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Дивизион Дерде: ГроэнZwaluwen, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 11 тур
Нидерланды - Дивизион Дерде
Гроэн
22'
49'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Zwaluwen
RKSV Гроэн icon
22'
Счет после первого тайма 1:0
RKSV Гроэн icon
49'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
RKSV Гроэн - Угловой
14'
Угловой
Zwaluwen - Угловой
22'
RKSV Гроэн - 1-ый Гол
37'
Угловой
RKSV Гроэн - Угловой
45'
Угловой
Zwaluwen - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Zwaluwen - Угловой
49'
RKSV Гроэн - 2-ой Гол
74'
Угловой
RKSV Гроэн - Угловой
78'
Угловой
Zwaluwen - Угловой
82'
Угловой
RKSV Гроэн - Угловой
87'
Угловой
RKSV Гроэн - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Гроэн — Zwaluwen

Команда Гроэн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-13. Команда Zwaluwen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-5. Команда Гроэн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Zwaluwen забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Гроэн Гроэн
41%
Zwaluwen Zwaluwen
59%
Атаки
81
93
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
7
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA