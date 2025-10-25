Смотреть онлайн Гроэн - Zwaluwen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Дивизион Дерде: Гроэн — Zwaluwen, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Гроэн — Zwaluwen
Команда Гроэн в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-13. Команда Zwaluwen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-5. Команда Гроэн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Zwaluwen забивает 1, пропускает 1.