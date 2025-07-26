26.07.2025
Смотреть онлайн Сатерленд Шаркс U20 - Вуллонгонг Вулвз U20 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20: Сатерленд Шаркс U20 — Вуллонгонг Вулвз U20 . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Новый Южный Уэльс - Лига U20
Завершен
1 : 3
26 июля 2025
Вуллонгонг Вулвз U20
5'
64'
83'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Вуллонгонг Вулвз U20 - Угловой
5'
Вуллонгонг Вулвз U20 - 1-ый Гол
16'
Сатерленд Шаркс U20 - Угловой
19'
Вуллонгонг Вулвз U20 - Угловой
40'
Вуллонгонг Вулвз U20 - Угловой
40'
Сатерленд Шаркс U20 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
52'
Вуллонгонг Вулвз U20 - Угловой
59'
Сатерленд Шаркс U20 - Угловой
64'
Вуллонгонг Вулвз U20 - Угловой
64'
Вуллонгонг Вулвз U20 - 3-ий Гол
83'
Вуллонгонг Вулвз U20 - Угловой
83'
Вуллонгонг Вулвз U20 - 4-ый Гол
87'
Сатерленд Шаркс U20 - Угловой
90'
Сатерленд Шаркс U20 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Превью матча Сатерленд Шаркс U20 — Вуллонгонг Вулвз U20
Статистика матча
Атаки
71
56
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу