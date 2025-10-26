Смотреть онлайн Алкочетензе - Синтренше 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия - Национальный чемпионат: Алкочетензе — Синтренше, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Алкочетензе — Синтренше
Команда Алкочетензе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Синтренше, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-7. Команда Алкочетензе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Синтренше забивает 1, пропускает 1.