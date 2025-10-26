Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Алкочетензе - Синтренше 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия - Национальный чемпионат: АлкочетензеСинтренше, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Португалия - Национальный чемпионат
Алкочетензе
45+1'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Синтренше
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Алкочетензе icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
39'
Угловой
Алкочетензе - Угловой
45+1'
Алкочетензе - 1-ый Гол
45+8'
Угловой
Алкочетензе - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Синтренше - Угловой
68'
Угловой
Алкочетензе - Угловой
74'
Угловой
Синтренше - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Алкочетензе — Синтренше

Команда Алкочетензе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Синтренше, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-7. Команда Алкочетензе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Синтренше забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Алкочетензе Алкочетензе
57%
Синтренше Синтренше
43%
Атаки
100
87
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
2
2
Игры 7 тур
26.10.2025
Серпа
1:0
Portimonense B
Завершен
26.10.2025
Alverca B
1:2
Juventude de Evora
Завершен
26.10.2025
CD Celoricense
3:3
Gd Chaves B
Завершен
26.10.2025
Депортиво де Камаша
0:1
СК Вианенсе
Завершен
26.10.2025
АД Мачичо
0:1
Сан-Мартинью
Завершен
26.10.2025
Браганса
1:0
Брито ФК
Завершен
26.10.2025
Мирандела
1:0
Деспортиво Монсао
Завершен
26.10.2025
Ориентал
0:0
Лулетано ДиСи
Завершен
26.10.2025
Мариалвас
0:1
Оливейра Х
Завершен
26.10.2025
Comercio Industria
1:2
Малвейра
Завершен
26.10.2025
ГД Витория де Серначе
4:0
АК Мариньенсе
Завершен
26.10.2025
ГД Ресенде
0:0
Aparecida FC
Завершен
26.10.2025
Говея
0:1
Florgrade FC
Завершен
26.10.2025
Вила Меа
0:0
Альпендорада
Завершен
26.10.2025
ФК Мортагуа
0:0
Samora Correia
Завершен
26.10.2025
Кастело
3:0
УД Серра
Завершен
26.10.2025
Униан Ламаш
2:1
Кинфаес
Завершен
26.10.2025
Анадия
1:3
Лека
Завершен
26.10.2025
Naval 1893
2:0
ГД Пениче
Завершен
26.10.2025
Салгейруш
0:1
Ребордоса
Завершен
26.10.2025
Бейра-Мар
2:0
СК Вила Реал
Завершен
26.10.2025
Алкочетензе
1:0
Синтренше
Завершен
26.10.2025
Juventude Desportiva Lajense
0:1
Фатима
Завершен
26.10.2025
Электрико
3:0
Лузитания
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA