Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Насьональ 2 : Бастия-Борго — Ст Хилер , 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:13 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Paul Antoniotti .

Превью матча Бастия-Борго — Ст Хилер

Команда Бастия-Борго в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-5. Команда Ст Хилер, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-17. Команда Бастия-Борго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ст Хилер забивает 2, пропускает 2.