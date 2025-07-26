Смотреть онлайн Рубио - Ривер Плейт Асунсьон 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Рубио — Ривер Плейт Асунсьон, 19 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Don Eduardo Acosta Caballero.
Превью матча Рубио — Ривер Плейт Асунсьон
Команда Рубио в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.