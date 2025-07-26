Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Рубио - Ривер Плейт Асунсьон 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: РубиоРивер Плейт Асунсьон, 19 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Don Eduardo Acosta Caballero.

МСК, 19 тур, Стадион: Estadio Don Eduardo Acosta Caballero
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Рубио
90+9'
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Ривер Плейт Асунсьон
49'
Счет после первого тайма 0:0
Ривер Плейт Асунсьон icon
49'
Рубио icon
90+9'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
45+3'
Угловой
Ривер Плейт Асунсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Ривер Плейт Асунсьон - 1-ый Гол
80'
Угловой
Ривер Плейт Асунсьон - Угловой
85'
Угловой
Рубио - Угловой
88'
Угловой
Рубио - Угловой
90+1'
Угловой
Рубио - Угловой
90+9'
Рубио - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Рубио — Ривер Плейт Асунсьон

Команда Рубио в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Владение мячом
Рубио Рубио
59%
Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон
41%
Атаки
134
93
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
