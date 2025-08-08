Смотреть онлайн Сан Лоренцо - Велес Сарсфилд 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Сан Лоренцо — Велес Сарсфилд, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренсио Сола. Судить этот матч будет Agustin Panizza.
Превью матча Сан Лоренцо — Велес Сарсфилд
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Agustin Panizza (Аргентина).
За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Agustin Panizza назначал пенальти