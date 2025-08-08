Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Сан Лоренцо - Велес Сарсфилд 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: Сан ЛоренцоВелес Сарсфилд, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Флоренсио Сола. Судить этот матч будет Agustin Panizza.

МСК, 4 тур, Стадион: Флоренсио Сола
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Сан Лоренцо
Alexis Cuello 28'
Завершен
1 : 0
08 августа 2025
Велес Сарсфилд
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Alexis Cuello icon
28'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
14'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
28'
Alexis Cuello - 1-ый Гол
36'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
39'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
40'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
44'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
49'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
51'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
71'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
82'
Угловой
Сан Лоренцо - Угловой
87'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
90+1'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,4

Превью матча Сан Лоренцо — Велес Сарсфилд

Сан Лоренцо Сан Лоренцо
12
Парагвай
Orlando Gill
32
Аргентина
Ezequiel Herrera
4
Колумбия
Jhohan Romana
23
Аргентина
Gaston Hernandez
37
Аргентина
Baez
24
Аргентина
Nicolas Tripichio
38
Ignacio Peruzzi
19
Аргентина
Carlos Insaurralde
7
Аргентина
Ezequiel Cerutti
11
Аргентина
Matias Reali
28
Аргентина
Alexis Cuello
Тренер
Аргентина
Damian Ayude
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
1
Tomas Marchiori
21
Аргентина
Jano Gordon
2
Аргентина
Эмануэль Маммана
16
Аргентина
Лисандро Магаллан
3
Аргентина
Elias Gomez
5
Чили
Claudio Baeza
29
Аргентина
Rodrigo Aliendro
28
Аргентина
Maher Carrizo
50
Аргентина
Tobias Luciano Andrada
39
Аргентина
Imanol Machuca
9
Аргентина
Braian Romero
Тренер
Аргентина
Гильермо Шелотто

Статистика матча

Владение мячом
Сан Лоренцо Сан Лоренцо
41%
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
59%
Атаки
115
100
Угловые
7
5
Фолы
8
17
Удары (всего)
14
2
Удары мимо ворот
16
6
Удары в створ ворот
6
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Agustin Panizza (Аргентина).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Agustin Panizza назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
СКА СКА
5 Февраля
19:00
Лада Лада
Динамо Минск Динамо Минск
5 Февраля
18:00
Реал Бетис Реал Бетис
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
5 Февраля
23:00
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
5 Февраля
23:00
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
5 Февраля
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
5 Февраля
18:30
Челны Челны
Кристалл Кристалл
5 Февраля
19:00
Страсбург Страсбург
Монако Монако
5 Февраля
23:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
5 Февраля
17:30
BC Dubai BC Dubai
Реал Мадрид Реал Мадрид
5 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA