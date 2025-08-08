Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Эстудиантес - Ривадавиа Де Мендоса 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: ЭстудиантесРивадавиа Де Мендоса, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de La Plata. Судить этот матч будет Leandro Fedele.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Ciudad de La Plata
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Эстудиантес
Fabricio Alexis Perez Escudero 8'
Леандро Гонзалез Пирез 40'
Завершен
2 : 1
08 августа 2025
Ривадавиа Де Мендоса
Себастьян Вилья 90+4'
Fabricio Alexis Perez Escudero icon
8'
Леандро Гонзалез Пирез icon
40'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
Себастьян Вилья icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
8'
Fabricio Alexis Perez Escudero - 1-ый Гол
11'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
11'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
12'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
32'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
36'
Угловой
Эстудиантес - Угловой
40'
Леандро Гонзалез Пирез - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
73'
Угловой
Ривадавиа Де Мендоса - Угловой
90+4'
Себастьян Вилья - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 4,2

Превью матча Эстудиантес — Ривадавиа Де Мендоса

Эстудиантес Эстудиантес
28
Уругвай
Фернандо Муслера
4
Аргентина
Roman Gomez
14
Аргентина
Леандро Гонзалез Пирез
2
Аргентина
Facundo Rodriguez
13
Аргентина
Gaston Benedetti
32
Аргентина
Mikel Amondarain
5
Аргентина
Сантьяго Аскасибар
25
Аргентина
Cristian Medina
10
Аргентина
Tiago Palacios
27
Аргентина
Лукас Аларио
29
Аргентина
Fabricio Alexis Perez Escudero
Тренер
Аргентина
Эдуардо Домингес
Ривадавиа Де Мендоса Ривадавиа Де Мендоса
1
Аргентина
Ezequiel Centurion
14
Аргентина
Luciano Gomez
40
Парагвай
Ivan Villalba
42
Аргентина
Sheyko Studer
27
Pedro Souto
5
Аргентина
Tomas Bottari
34
Аргентина
kevin Retamar
25
Аргентина
Franco Maximiliano Amarfil
24
Аргентина
Thomas Ortega
22
Колумбия
Себастьян Вилья
9
Парагвай
Alex Adrian Arce Barrios
Тренер
Аргентина
Alfredo Berti

Статистика матча

Владение мячом
Эстудиантес Эстудиантес
55%
Ривадавиа Де Мендоса Ривадавиа Де Мендоса
45%
Атаки
112
90
Угловые
4
3
Фолы
9
14
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Leandro Fedele (Аргентина).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 100% (1 из 1 матчей) Leandro Fedele назначал пенальти

Игры 4 тур
08.02.2026
Сармиенто
-:-
Тукуман
Предстоящая
08.02.2026
Платенсе
-:-
Индепендьенте
Предстоящая
08.02.2026
Ньюэллс Олд Бойз
-:-
Дефенса и Юстиция
Предстоящая
08.02.2026
Бельграно
-:-
Банфилд
Предстоящая
08.02.2026
Ривер Плейт
-:-
Тигре
Предстоящая
08.02.2026
Расинг Авелланеда
-:-
Аргентинос Х
Предстоящая
23:00
Альдосиви
-:-
Росарио Централ
Предстоящая
03:00
Ценрал Кордоба
1:0
Санта Фе
Завершен
Комментарии к матчу
