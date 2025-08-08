Смотреть онлайн Эстудиантес - Ривадавиа Де Мендоса 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Эстудиантес — Ривадавиа Де Мендоса, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ciudad de La Plata. Судить этот матч будет Leandro Fedele.
Превью матча Эстудиантес — Ривадавиа Де Мендоса
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Leandro Fedele (Аргентина).
За последние 1 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)
В 100% (1 из 1 матчей) Leandro Fedele назначал пенальти