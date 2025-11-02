Смотреть онлайн TUS Rotenhof - Хольштайн Киль II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Шлезвиг-Гольштейн: TUS Rotenhof — Хольштайн Киль II, 30 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча TUS Rotenhof — Хольштайн Киль II
Команда TUS Rotenhof в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-23. Команда Хольштайн Киль II, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 33-8. Команда TUS Rotenhof в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хольштайн Киль II забивает 3, пропускает 1.