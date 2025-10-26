Смотреть онлайн Сопрон - ТК Бичкеи 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Сопрон — ТК Бичкеи, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Сопрон — ТК Бичкеи
Команда Сопрон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-14. Команда ТК Бичкеи, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Сопрон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ТК Бичкеи забивает 1, пропускает 2.