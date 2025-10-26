Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сопрон - ТК Бичкеи 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НЧ III: СопронТК Бичкеи, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Венгрия - НЧ III
Сопрон
90+7'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
ТК Бичкеи
86'
Счет после первого тайма 0:0
ТК Бичкеи icon
86'
Сопрон icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ТК Бичкеи - Угловой
19'
Угловой
ТК Бичкеи - Угловой
34'
Угловой
Сопрон - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Сопрон - Угловой
51'
Угловой
Сопрон - Угловой
58'
Угловой
Сопрон - Угловой
59'
Угловой
Сопрон - Угловой
60'
Угловой
Сопрон - Угловой
77'
Угловой
ТК Бичкеи - Угловой
79'
Угловой
Сопрон - Угловой
81'
Угловой
Сопрон - Угловой
86'
ТК Бичкеи - 1-ый Гол
88'
Угловой
ТК Бичкеи - Угловой
90+4'
Угловой
Сопрон - Угловой
90+7'
Сопрон - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Сопрон — ТК Бичкеи

Команда Сопрон в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-14. Команда ТК Бичкеи, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Сопрон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ТК Бичкеи забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
47
43
Угловые
9
4
Удары мимо ворот
5
1
Удары в створ ворот
4
1
26.10.2025
Dunaujvaros FC
1:3
Печ
Завершен
26.10.2025
Сопрон
1:1
ТК Бичкеи
Завершен
26.10.2025
Мошонмадьяровар ТЕ 1904
0:2
Szombathelyi Mav Haladas VSE
Завершен
26.10.2025
Dombovari FC
0:3
Балатонлелле
Завершен
26.10.2025
Ozd Sajovolgye
0:1
ДЕАК
Завершен
26.10.2025
Тарпа СК
2:0
Путнок
Завершен
26.10.2025
Fuzesabonyi SC
0:0
Гёдёллёй
Завершен
26.10.2025
ФК Эгри
2:1
ФК Хатван
Завершен
26.10.2025
Татабанья
0:1
Дьёрмот
Завершен
26.10.2025
Комаром ВСЕ
3:3
Дороги
Завершен
26.10.2025
Тисафюред ВСЕ
2:3
Сеньо Карнифекс
Завершен
26.10.2025
ФК Балатонфюреди
0:3
Györi ETO II
Завершен
26.10.2025
Будаёрши
4:2
Папаи Перутз
Завершен
26.10.2025
Эрди
1:0
Шиофок
Завершен
26.10.2025
Пензюдьер
0:4
Мажоси
Завершен
26.10.2025
Дабаш
1:3
Martfui LSE
Завершен
26.10.2025
ФК Чепель
0:1
Сегеди Вашуташ
Завершен
26.10.2025
Монори СЕ
2:1
Varfuerdoe-Gyulai
Завершен
26.10.2025
Tiszafoldvar
2:2
Будапешт Гонвед II
Завершен
26.10.2025
Туе Упэ
3:2
БКВ Эльоре
Завершен
26.10.2025
Ходмезёвашархей
0:3
ЕСМТК
Завершен
26.10.2025
Бекешчаба Элоре II
0:3
Вашаш II
Завершен
26.10.2025
Пушкаш Академи II
1:2
ФК Веспрем
Завершен
26.10.2025
Хунгария
2:1
Иванчна
Завершен
26.10.2025
Уйпешт II
1:1
Зсамбек
Завершен
26.10.2025
Пакш II
0:4
Капошвар
Завершен
26.10.2025
Szeged-Csanad Grosics II
1:2
МТК Дунахарасти
Завершен
