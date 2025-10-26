Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Dunaujvaros FC - Печ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НЧ III: Dunaujvaros FCПеч, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunaferr Arena.

МСК, 13 тур, Стадион: Dunaferr Arena
Венгрия - НЧ III
Dunaujvaros FC
58'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Печ
15'
24'
89'
Печ icon
15'
Печ icon
24'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
Dunaujvaros FC icon
58'
Печ icon
89'
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Печ - Угловой
15'
Угловой
Печ - Угловой
15'
Печ - 1-ый Гол
17'
Угловой
Dunaujvaros FC - Угловой
22'
Угловой
Dunaujvaros FC - Угловой
24'
Печ - 2-ой Гол
34'
Угловой
Печ - Угловой
42'
Угловой
Печ - Угловой
45+2'
Угловой
Печ - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,4
48'
Угловой
Dunaujvaros FC - Угловой
49'
Угловой
Dunaujvaros FC - Угловой
52'
Угловой
Печ - Угловой
58'
Dunaujvaros FC - 3-ий Гол
71'
Угловой
Печ - Угловой
89'
Печ - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,4

Превью матча Dunaujvaros FC — Печ

Команда Dunaujvaros FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-2. Команда Печ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-8. Команда Dunaujvaros FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Печ забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
96
105
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
2
4
