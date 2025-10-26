Смотреть онлайн Dunaujvaros FC - Печ 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НЧ III: Dunaujvaros FC — Печ, 13 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dunaferr Arena.
Превью матча Dunaujvaros FC — Печ
Команда Dunaujvaros FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-2. Команда Печ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-8. Команда Dunaujvaros FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Печ забивает 2, пропускает 1.