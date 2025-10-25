Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Партизан - ФК Эгнатия 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлбанияЧемпионат Албании по футболу. Суперлига: ПартизанФК Эгнатия, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena e Demave.

МСК, 8 тур, Стадион: Arena e Demave
Чемпионат Албании по футболу. Суперлига
Партизан
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
ФК Эгнатия
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
23'
Угловой
ФК Эгнатия - Угловой
37'
Угловой
ФК Эгнатия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 6,3
55'
Угловой
FK Partizani - Угловой
61'
Угловой
ФК Эгнатия - Угловой
65'
Угловой
ФК Эгнатия - Угловой
83'
Угловой
FK Partizani - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 6,3

Превью матча Партизан — ФК Эгнатия

Команда Партизан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда ФК Эгнатия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Партизан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Эгнатия забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Партизан Партизан
45%
ФК Эгнатия ФК Эгнатия
55%
Атаки
136
151
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
0
2
Игры 8 тур
25.10.2025
Партизан
0:0
ФК Эгнатия
Завершен
24.10.2025
Влазния Шкодер
3:1
ФК Тирана
Завершен
24.10.2025
ФК Вора
0:2
FC Dinamo City
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Ноября
17:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
