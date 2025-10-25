Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Чемпионат Албании по футболу. Суперлига : Партизан — ФК Эгнатия , 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena e Demave .

Превью матча Партизан — ФК Эгнатия

Команда Партизан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-10. Команда ФК Эгнатия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Партизан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Эгнатия забивает 1, пропускает 1.