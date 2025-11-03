03.11.2025
Смотреть онлайн ФК Тирана - Билис Балш 03.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Чемпионат Албании по футболу. Суперлига: ФК Тирана — Билис Балш, 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Selman Stermasi.
МСК, 10 тур, Стадион: Stadiumi Selman Stermasi
Чемпионат Албании по футболу. Суперлига
Завершен
0 : 2
03 ноября 2025
Билис Балш
9'
71'
Текстовая трансляция
4'
Билис Балш - Угловой
5'
Билис Балш - Угловой
9'
Билис Балш - 1-ый Гол
13'
ФК Тирана - Угловой
17'
Билис Балш - Угловой
28'
Билис Балш - Угловой
28'
Билис Балш - Угловой
40'
Билис Балш - Угловой
43'
ФК Тирана - Угловой
43'
ФК Тирана - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
71'
Билис Балш - 2-ой Гол
80'
Билис Балш - Угловой
85'
Билис Балш - Угловой
86'
Билис Балш - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4
Превью матча ФК Тирана — Билис Балш
История последних встреч
ФК Тирана
Билис Балш
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.08.2025
Билис Балш
0:0
ФК Тирана
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
130
115
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
0
6
Игры 10 тур
Комментарии к матчу