Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
03.11.2025

Смотреть онлайн ФК Тирана - Билис Балш 03.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлбанияЧемпионат Албании по футболу. Суперлига: ФК ТиранаБилис Балш, 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Selman Stermasi.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadiumi Selman Stermasi
Чемпионат Албании по футболу. Суперлига
ФК Тирана
Завершен
0 : 2
03 ноября 2025
Билис Балш
9'
71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Билис Балш icon
9'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
Билис Балш icon
71'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Билис Балш - Угловой
5'
Угловой
Билис Балш - Угловой
9'
Билис Балш - 1-ый Гол
13'
Угловой
ФК Тирана - Угловой
17'
Угловой
Билис Балш - Угловой
28'
Угловой
Билис Балш - Угловой
28'
Угловой
Билис Балш - Угловой
40'
Угловой
Билис Балш - Угловой
43'
Угловой
ФК Тирана - Угловой
43'
Угловой
ФК Тирана - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,4
71'
Билис Балш - 2-ой Гол
80'
Угловой
Билис Балш - Угловой
85'
Угловой
Билис Балш - Угловой
86'
Угловой
Билис Балш - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,4

Превью матча ФК Тирана — Билис Балш

История последних встреч

ФК Тирана
ФК Тирана
Билис Балш
ФК Тирана
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.08.2025
Билис Балш
Билис Балш
0:0
ФК Тирана
ФК Тирана
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Тирана ФК Тирана
58%
Билис Балш Билис Балш
42%
Атаки
130
115
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
0
6
Игры 10 тур
04.11.2025
Партизан
0:0
ФК Вора
Отменен
03.11.2025
ФК Тирана
0:2
Билис Балш
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA