20.07.2025

Смотреть онлайн Japan Soccer College - ФК Ниигатский Университет ЗБ 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Japan Soccer CollegeФК Ниигатский Университет ЗБ . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Japan Soccer College
Завершен
2 : 0
20 июля 2025
ФК Ниигатский Университет ЗБ
Смотреть онлайн
Превью матча Japan Soccer College — ФК Ниигатский Университет ЗБ

Статистика матча

Атаки
73
69
Угловые
6
0
Комментарии к матчу
