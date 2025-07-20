20.07.2025
Смотреть онлайн Университет Тасмании - Женщины - Glenorchy Knights 2 Women 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Tasmania Southern Premier League, Women: Университет Тасмании - Женщины — Glenorchy Knights 2 Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени .
МСК
Tasmania Southern Premier League, Women
Завершен
7 : 1
20 июля 2025
Превью матча Университет Тасмании - Женщины — Glenorchy Knights 2 Women
Статистика матча
Атаки
85
83
Угловые
4
1
Комментарии к матчу