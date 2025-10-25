Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол : Раковски — Нефтехимик , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Legia .

Превью матча Раковски — Нефтехимик

Команда Раковски в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 10-29. Команда Нефтехимик, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-19. Команда Раковски в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Нефтехимик забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Раковски, в том матче победу одержали гостьи.