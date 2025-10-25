Смотреть онлайн Левски Карлово - As. Asenovgrad 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Левски Карлово — As. Asenovgrad, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Васил Левски.
Превью матча Левски Карлово — As. Asenovgrad
Команда Левски Карлово в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-15. Команда As. Asenovgrad, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-23. Команда Левски Карлово в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. As. Asenovgrad забивает 1, пропускает 2.