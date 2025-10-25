Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол : FC Marica Milevo — Z. Nova Zagora , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча FC Marica Milevo — Z. Nova Zagora

Команда FC Marica Milevo в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-7. Команда Z. Nova Zagora, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 17-6. Команда FC Marica Milevo в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Z. Nova Zagora забивает 2, пропускает 1.