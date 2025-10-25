Смотреть онлайн FK Gigant Saedinenie - Спартак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: FK Gigant Saedinenie — Спартак, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Saedinenie Stadium.
Превью матча FK Gigant Saedinenie — Спартак
Команда FK Gigant Saedinenie в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Спартак, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-9. Команда FK Gigant Saedinenie в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спартак забивает 2, пропускает 1.