Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол : Atletik Kuklen — Марица , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Atletik Kuklen — Марица

Команда Atletik Kuklen в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-24. Команда Марица, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 25-6. Команда Atletik Kuklen в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Марица забивает 3, пропускает 1.