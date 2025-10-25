Превью матча FK Rozova Dolina Kazanlak — Несебар

Команда FK Rozova Dolina Kazanlak в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-11. Команда Несебар, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 40-10. Команда FK Rozova Dolina Kazanlak в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Несебар забивает 4, пропускает 1.