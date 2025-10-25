Смотреть онлайн ФК Созопол - Димитровград 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: ФК Созопол — Димитровград, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски.
Превью матча ФК Созопол — Димитровград
Команда ФК Созопол в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-14. Команда Димитровград, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-17. Команда ФК Созопол в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Димитровград забивает 1, пропускает 2.