26.07.2025

Смотреть онлайн Оруро Роял - Альвэйс Реади 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро РоялАльвэйс Реади, 6 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Denilson Fernandez Tokudome 90+10'
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Альвэйс Реади
Dario Torrico 70'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Dario Torrico icon
70'
Denilson Fernandez Tokudome icon
90+10'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
30'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
37'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
41'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
42'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
52'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
70'
Dario Torrico - 1-ый Гол забит с передачи Zinedinne La Fuente Lopez
76'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
78'
Альвэйс Реади - Незабитый пенальти
90+3'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
90+9'
Угловой
Альвэйс Реади - Угловой
90+10'
Denilson Fernandez Tokudome - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4

Превью матча Оруро Роял — Альвэйс Реади

Статистика матча

Владение мячом
Оруро Роял Оруро Роял
36%
Альвэйс Реади Альвэйс Реади
64%
Атаки
88
90
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
23
7
Удары в створ ворот
6
5
