26.07.2025
Смотреть онлайн Оруро Роял - Альвэйс Реади 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро Роял — Альвэйс Реади, 6 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Denilson Fernandez Tokudome 90+10'
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Альвэйс Реади
Dario Torrico 70'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Dario Torrico
70'
Denilson Fernandez Tokudome
90+10'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,4
Текстовая трансляция
20'
Альвэйс Реади - Угловой
30'
Оруро Роял - Угловой
37'
Оруро Роял - Угловой
41'
Альвэйс Реади - Угловой
42'
Альвэйс Реади - Угловой
52'
Альвэйс Реади - Угловой
70'
Dario Torrico - 1-ый Гол забит с передачи Zinedinne La Fuente Lopez
76'
Альвэйс Реади - Угловой
78'
Альвэйс Реади - Незабитый пенальти
90+3'
Альвэйс Реади - Угловой
90+9'
Альвэйс Реади - Угловой
90+10'
Denilson Fernandez Tokudome - 2-ой Гол
Превью матча Оруро Роял — Альвэйс Реади
Статистика матча
Владение мячом
36%
64%
Атаки
88
90
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
23
7
Удары в створ ворот
6
5
