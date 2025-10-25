Смотреть онлайн Гейнсборо - Хебберн 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига: Гейнсборо — Хебберн, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Норсолм.
Превью матча Гейнсборо — Хебберн
Команда Гейнсборо в последних 10 матчах одержала 9 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 19-9. Команда Хебберн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-10. Команда Гейнсборо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хебберн забивает 2, пропускает 1.