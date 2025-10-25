Превью матча Морпет Таун — Стоксбридж Парк Ст

Команда Морпет Таун в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Стоксбридж Парк Ст, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Морпет Таун в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Стоксбридж Парк Ст забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Морпет Таун, в том матче победу одержали хозяева.