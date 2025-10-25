Смотреть онлайн Варрингтон - Ланкастер Сити 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига: Варрингтон — Ланкастер Сити, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cantilever Park.
Превью матча Варрингтон — Ланкастер Сити
Команда Варрингтон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 4-15. Команда Ланкастер Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Варрингтон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. Ланкастер Сити забивает 2, пропускает 1.