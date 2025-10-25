Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига : Уэркингтон — Гизели , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Borough Park .

Превью матча Уэркингтон — Гизели

Команда Уэркингтон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-17. Команда Гизели, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-14. Команда Уэркингтон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Гизели забивает 1, пропускает 1.