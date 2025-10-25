Превью матча Юнайтед оф Манчестер — Стокктон Таун

Команда Юнайтед оф Манчестер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-6. Команда Стокктон Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-12. Команда Юнайтед оф Манчестер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стокктон Таун забивает 2, пропускает 1.